Vlade Divac : « Ma satisfaction viendra quand les Kings commenceront à gagner »

Après cinq ans à la tête des Kings, Vlade Divac a donc été poussé dehors par le propriétaire, Vivek Ranadivé, qui semble désormais vouloir donner les clés sportives du club à Joe Dumars. Un choix que le Serbe comprend.

« Ça fait partie de la vie. Il faut faire des choix difficiles », répond-il ainsi au Sacramento Bee. « Je ne l’attendais pas mais je n’ai pas été surpris non plus. Nous n’avons pas réussi ce que nous espérions cette saison. C’est le fond du problème… et c’est ma responsabilité. »

N’ayant pas goûté aux playoffs depuis 2006, les Kings avaient retrouvé des couleurs l’an passé, dans le sillage de De’Aaron Fox. Après l’échange de DeMarcus Cousins, l’équipe semblait sur le bon chemin, mais le groupe a stagné cette saison, suite à la nomination de Luke Walton à la suite de Dave Joerger, et Vlade Divac n’avait plus de temps.

« Je suis heureux d’avoir eu l’opportunité d’être GM. Je ne vais cracher sur personne. On ne sait jamais quand une nouvelle opportunité se présentera mais je ne vais pas courir après. Ce qui est plus important que d’avoir un objectif, c’est la façon dont vous agissez pour atteindre cet objectif. Ma satisfaction viendra quand les Kings commenceront à gagner », conclut ainsi Vlade Divac, toujours très attaché à la franchise.

Le Serbe assure toutefois que Vivek Ranadivé lui a laissé le champ libre ces quatre dernières saisons, n’intervenant que lors de sa première année. Il assume donc totalement les choix, qu’ils soient globalement positifs comme l’échange de DeMarcus Cousins contre Buddy Hield, la Draft de De’Aaron Fox ou l’arrivée de Bogdan Bogdanovic, ou bien négatifs, comme le fait d’avoir drafté Marvin Bagley III alors que Luka Doncic était disponible…

Vlade Divac confirme ainsi que cette décision a été un facteur majeur de discorde avec le propriétaire du club.

« Oui. C’était ma décision. Je pense toujours que Marvin a un énorme potentiel, mais il me fallait plus de temps pour le prouver. Je suis certain que Marvin va prouver à tout le monde qu’ils ont tort. Mais dans cette ligue, il faut être productif rapidement. Les gens n’ont pas de patience, mais je le comprends. »