Sacramento : Vlade Divac prend la porte !

Il se murmurait que Joe Dumars allait jouer un rôle plus important aux Kings dans les semaines à venir, et c’est confirmé puisqu’il vient d’être nommé vice-président des Kings, et surtout il va occuper temporairement les fonctions de GM après le départ de Vlade Divac !

« C’était une décision difficile à prendre, mais nous pensons que c’est la meilleure voie à suivre pour construire une équipe qui gagne que nos fidèles fans méritent« , a déclaré le propriétaire et président des Kings, Vivek Ranadive, dans un communiqué. « Nous sommes reconnaissants pour le leadership, l’engagement et le travail acharné de Vlade sur et en dehors du terrain. Il fera toujours partie de notre famille Kings. »

Arrivé en 2012 comme vice-président, pour prendre la suite de Chris Mullin, Vlade Divac n’a pas réussi à sortir les Kings de la médiocrité et l’équipe reste sur 14 saisons sans playoffs ! Pire, elle a régressé cette saison et ses performances à Disney World ont prouvé qu’elle n’était pas sur la bonne voie. Vlade Divac paie ainsi des mauvais choix dans la Draft, et certains ne lui pardonnent pas d’avoir fait l’impasse sur Luka Doncic il y a deux ans.

Selon The Athletic, la direction lui avait annoncé dans la journée que Joe Dumars allait l’épauler dans la constitution de l’équipe, et Vlade Divac a tout simplement refusé. Il ne voulait juste pas partager ses pouvoirs.

Quant à Joe Dumars, aujourd’hui âgé de 57 ans, c’est une légende des Pistons, à la fois comme joueur et dirigeant, et il était arrivé à Sacramento l’an passé comme conseiller de la direction. « Joe est un conseiller de confiance et de valeur depuis qu’il a rejoint l’équipe, et je lui suis reconnaissant d’accepter ce rôle à un moment important pour la franchise » écrit Ranadive dans son communiqué.

Selon Yahoo! Sports, les Kings attendront la saison prochaine pour engager un GM à plein temps, et c’est donc Joe Dumars qui va gérer la Draft et la prochaine free agency.