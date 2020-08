Joe Dumars, l’homme qui murmure à l’oreille du patron des Kings

Les Kings n’ont pas réalisé de miracle à Disney World, et pour la 14e saison de suite, ils vont louper les playoffs. C’est la plus longue série de disette en cours, et le GM Vlade Divac n’a toujours pas réussi à enlever l’étiquette de « lottery team » de son équipe. Résultat, The Athletic rapporte que Joe Dumars, qui occupe un simple rôle de conseiller, pourrait gagner en influence au sein de la franchise.

Ancien joueur et dirigeant de renom aux Pistons, Dumars a assisté aux rencontres des Kings aux côtés de Vivek Ranadive à Orlando, et même s’il existe une vraie « synergie et confiance commune » avec Divac, nos confrères estiment que les échecs répétés de l’équipe pourraient inciter la direction à écouter davantage Dumars, et à lui proposer un rôle plus large.

Lorsqu’on regarde l’organigramme des Kings, on constate qu’il n’y a pas de président pour la partie sportive.