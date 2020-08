LeBron James termine meilleur passeur de la NBA

C’est une ligne qui manquait à son CV : finir meilleur passeur de la NBA en saison régulière. C’est chose faite depuis cette nuit, et à 35 ans passés, LeBron James est le numéro 1 du classement des passeurs avec 10.2 passes par match. Au classement, il devance la toute nouvelle génération avec Trae Young (9.3 pds/m) et Luka Doncic (8.8 pds/m).

C’est un authentique exploit puisque le quadruple MVP devient le deuxième joueur le plus âgé à terminer meilleur passeur sur une saison, derrière Steve Nash qui avait 37 ans en 2011. Mais il fait mieux que John Stockton, meilleur passeur de l’histoire, qui avait 34 ans en 1996, année de son dernier trophée de meilleur passeur.

Le premier ailier de l’histoire à terminer meilleur passeur

LeBron rejoint aussi le club très fermé des joueurs à avoir terminé meilleur marqueur et meilleur passeur dans leur carrière. A ses côtés, on trouve Oscar Robertson, Jerry West, Nate Archibald et bien sûr Russell Westbrook et James Harden.

Au passage, on notera que LeBron est tout simplement le premier ailier de l’histoire à terminer meilleur passeur de la NBA, dans une catégorie exclusivement dominé par des arrières.

L’ailier des Lakers devient aussi le joueur le plus âgé à terminer une saison avec au moins 25 points et 10 passes de moyenne, et le voilà 3e meilleur marqueur de l’histoire et 8e passeur de l’histoire !