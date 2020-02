[happy birthday] Le 20 plus belles passes en carrière de Steve Nash

Quintuple meilleur passeur de la NBA, Steve Nash restera avec Jason Kidd, son camarade de promotion au Hall of Fame en 2018, le plus grand génie dans ce domaine de la décennie 2000. La preuve : entre 1999 et 2011 ils se partagent, à eux deux, dix titres de meilleur passeur de la ligue !

L’ancien meneur des Suns, des Mavs et des Lakers a distribué 10 335 passes (troisième total de l’histoire derrière John Stockton et Jason Kidd) durant sa belle carrière, dont une grande partie avec le Phoenix de Mike D’Antoni.

Dans cette formation en avance sur son temps, le MVP 2005 et 2006 va faire briller ses coéquipiers qu’étaient alors Amar’e Stoudemire, Shawn Marion, Boris Diaw, Jason Richardson ou encore Raja Bell, Grant Hill et Leandro Barbosa avec des offrandes magnifiques et toujours délivrées dans le parfait timing.