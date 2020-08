La déclaration d’amour de Monty Williams à ses joueurs

Ils resteront la surprise de la « bulle ». Alors que leur participation à la reprise pouvait être critiquée, les Suns ont fait mieux que justifier leur présence à Disney World. Ils ont remporté leurs huit matches !



Mais Memphis avait trop d’avance et Portland un joueur trop bouillant et en mission (Damian Lillard) pour lâcher la huitième et la neuvième place. La dixième place est donc plus un espoir pour la suite qu’une déception.

C’est d’ailleurs le fond du beau discours prononcé par Monty Williams à ses joueurs, après la victoire contre les Mavericks et alors que le résultat des Blazers se faisait attendre.

« Peu importe l’issue, c’est unique, sachez-le »

« Ce fut une sacrée aventure. On doit maintenant rejoindre l’hôtel et voir ce qu’il s’est passé. Mais avant ça, je dois vous dire que ce fut un thérapie pour moi d’être entouré d’un groupe comme le vôtre. Je dois vous le dire : je vous aime. Peu importe la conclusion de cette soirée, je sais ce que j’ai devant moi. C’était génial de vous voir bosser, gagner le respect de vos pairs. On n’est plus les anciens Suns, on en a vu d’autres. C’est dur de jouer comme vous l’avez fait, chaque soir, et de ne pas obtenir le respect que l’on mérite. Devinez quoi ? Vous l’avez, peu importe comment ça va se terminer. »

« Dieu sait que j’aimerais qu’on ait une chance de tout renverser. Personne ne croyait qu’on allait venir ici et gagner les huit matches face à de telles équipes. Peu importe l’issue, c’est unique, sachez-le. Personne ne doit vous enlever ça. Vous avez gagné le respect de cette ligue. Maintenant, il faut construire dessus. Dès ce week-end ou durant l’été peut-être. On doit pouvoir le contrôler. On doit devenir une équipe qui contrôle son destin. C’est notre prochain objectif. Je vous aime. »