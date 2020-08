Invaincus dans la « bulle », les Suns corrigent les Mavericks et attendent le résultat des Blazers

Toujours aussi rayonnant, Devin Booker entame la rencontre tambour battant avec 14 points dans le premier quart-temps. Dans son sillage, les Suns prennent rapidement les commandes (21-16). Sans Kristaps Porzingis, les Mavericks peinent à tenir la cadence imposée par ses adversaires en attaque et, après douze minutes, Phoenix est confortablement installé en tête (36-25).

Guidés par un Luka Doncic agressif, les hommes de Rick Carlisle se reprennent et reviennent à une possession (45-42). Mis sous pression, les Suns tiennent bon grâce à l’inévitable Booker – 23 points à la mi-temps – et se redonnent un peu d’air (58-47). Dès lors, sous l’impulsion d’un Cameron Payne incisif, ils se mettent à réciter leur basket offensivement pour regagner les vestiaires avec une vingtaine de points d’avance (76-57).

Les Suns reçus 8/8 !

Tandis que l’on apprend que Doncic ne reviendra pas en jeu, Phoenix prend feu derrière l’arc et inflige un 13-2 aux Texans après la pause. Ricky Rubio, Devin Booker, Cam Johnson, Deandre Ayton… Ils y vont tous de leurs paniers et, défensivement, Dallas ne parvient plus à freiner les offensives adverses (95-67). L’écart, qui ne cesse de s’aggraver, finit par se stabiliser et, après trois quarts-temps, cela vire à la correctionnelle (104-79).

Les douze dernières minutes de la partie seront insignifiantes puisqu’elles permettront simplement aux traditionnels remplaçants de soigner leurs statistiques personnelles. Les Suns s’imposent donc avec la manière (128-102) et terminent invaincus dans la « bulle » avec 8 victoires en autant de matchs !

Pour autant, compte tenu du succès des Grizzlies, ce résultat ne leur garantit pas une place pour le « play-in » puisque les hommes de Monty Williams devront espérer une défaite des Blazers pour y participer. Seule certitude : les Spurs sont désormais éliminés et voient leur série de 22 qualifications consécutives en playoffs prendre fin.

Comme à son habitude, Devin Booker est le meilleur marqueur de son équipe avec 27 points, accompagnés de 7 rebonds et 5 passes. À ses côtés, cinq joueurs de Phoenix inscrivent 10 points ou plus. Côté Mavericks, Boban Marjanovic aura été le plus en vue avec son gros double-double (18 points, 20 rebonds).