Play in : tous les scénarios possibles à l’Ouest

On connaît sept des huit affiches du premier tour des playoffs à deux journées de la fin : seul le dernier qualifié à l’Ouest manque pour compléter le tableau. Pas moins de quatre équipes sont concernées et elles jouent toutes ce soir pour avoir une chance de disputer le « play in » : le huitième et le neuvième vont s’affronter, la première équipe à deux victoires est qualifiée pour les playoffs, en sachant que le 8e débute le barrage avec déjà une victoire.

Les Blazers et les Grizzlies, actuellement huitièmes et neuvièmes, ont leur destin en main ; les Suns et les Spurs doivent gagner pour ne pas avoir regret en cas de faux pas. Tous jouent contre des équipes qui connaissent leur destin.

Milwaukee est peut-être l’adversaire qui a le plus d’intérêts dans l’histoire : les Bucks aimeraient sans doute que les Lakers ne jouent pas Memphis au premier tour car c’est équipe la plus faible des quatre depuis la reprise et qu’elle fait sans Jaren Jackson Jr. Ils auraient donc plutôt intérêt à les battre ce soir pour les éliminer de la course…

Les Blazers seront…

8e si : ils gagnent OU que les trois autres perdent.

9e si : ils perdent ET que deux des trois autres perdent.

Éliminés si : ils perdent ET que deux des autres gagnent.

Portland – Brooklyn à 3h00

Les Grizzlies seront…

8e si : ils gagnent ET que les Blazers perdent.

9e si : ils gagnent ET que les Blazers gagnent OU s’ils perdent mais San Antonio et Phoenix perdent aussi.

Éliminés si : ils perdent ET que San Antonio ou Phoenix gagne.

Memphis – Milwaukee à 22h

Les Suns seront…

8e si : ils gagnent ET que Portland et Memphis perdent.

9e si : ils gagnent ET que Portland ou Memphis perd.

Éliminés si : ils perdent.

Phoenix – Dallas à 22h

Les Spurs seront…

8e si : ils gagnent et que les trois autres perdent.

9e si : ils gagnent et que deux des trois autres perdent.

Éliminés si : ils perdent.

San Antonio – Utah à 00h30