Playoffs NBA 2020 : on connaît sept des huit affiches du premier tour

Il reste deux soirées avant la fin de la saison régulière mais il n’y a que celle de ce soir qui a de l’intérêt puisque toutes les équipes qui jouent demain connaissent déjà leur adversaire du premier tour : sept affiches sur huit son fixées après les matchs de la nuit dernière.

Seuls les Lakers doivent patienter pour connaître le leur, qui devra d’abord remporter le fameux « play in ». Sont encore en lice, Portland, Memphis, Phoenix et San Antonio.

On aura des affiches explosives pour ce premier tour, avec à l’Ouest un duel entre Houston et OKC, qui se sont échangés Russell Wetsbrook et Chris Paul l’été dernier, et à l’Est un nouveau chapitre pour la rivalité historique Boston-Philadelphie et pour la naissante entre le Heat de Jimmy Butler et les Pacers de T.J. Warren.

On saura apprécier également les affrontements entre duos à l’Ouest, avec Leonard/George contre Doncic/Porzingis et Murray/Jokic contre Mitchell/Gobert.

CONFÉRENCE OUEST

LOS ANGELES CLIPPERS vs DALLAS MAVERICKS

DENVER NUGGETS vs UTAH JAZZ

OKLAHOMA CITY THUNDER vs HOUSTON ROCKETS

CONFÉRENCE EST

MILWAUKEE BUCKS vs ORLANDO MAGIC

TORONTO RAPTORS vs BROOKLYN NETS

BOSTON CELTICS vs PHILADELPHIE SIXERS

MIAMI HEAT vs INDIANA PACERS