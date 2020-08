Les chaussures de Damian Lillard en promo à 61 dollars… mais seulement aux États-Unis

La Dame 6 à 61 dollars au lieu de 110 pour fêter les 61 points de Damian Lillard face aux Mavericks. Sympa ! Sauf qu’adidas a visiblement oublié qu’il n’y a pas que les Américains qui aiment les promotions.

Suite à la rencontre remportée par Portland, tous les coloris de la chaussure signature de Lillard sont désormais affichés à 61 dollars sur le site américain de la marque aux trois bandes. Mais seulement le site US. En France ? Pas la moindre promotion à signaler, avec une étiquette qui reste figée à 109,95 euros. Mesquin.

L’occasion était pourtant belle d’écouler les stocks en faisant plaisir aux clients avant l’arrivée de la Dame 7, qui est déjà en préparation. À moins qu’adidas ait préféré rendre service à ses fidèles, en leur évitant un modèle qui n’a pas convaincu sur notre banc d’essai.

