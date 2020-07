Adidas : la Dame 7 dans la continuité de sa devancière

La Dame 6 n’a pas vraiment convaincu sur le banc d’essai Basket USA. La septième signature de Damian Lillard fera-t-elle mieux ? Sur la forme, ce n’est pas évident, tant la Dame 7 ressemble au modèle actuel.

La ligne générale est à peu près la même. La semelle est peut-être un peu plus épaisse. Mais pour le reste, on est toujours sur une empeigne en mesh et, probablement, une mousse Lightstrike côté amorti.

Sur ce modèle vert éclatant, on retrouve la phrase « I’m my own fan » (Je suis mon propre fan) partout sur le talon.

La date de sortie de la Dame 7 n’est pas encore connue.

via Nice Kicks

