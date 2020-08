Entre résignation et frustration chez les Sixers après la (nouvelle) blessure de Ben Simmons

Il faudra attendre 24 à 48 heures pour avoir des précisions sur l’indisponibilité de Ben Simmons. Victime d’une luxation partielle de la rotule du genou gauche, le meneur All-Star des Sixers est aux soins, et le staff préfère attendre de voir sa réaction aux premiers traitements avant de donner un verdict plus précis, à défaut d’être définitif.

Quoi qu’il en soit, Philly se prépare à jouer sans lui. Une triste habitude pour la franchise, et plus particulièrement pour Brett Brown pas gâté par le physique fragile de ses joueurs vedettes.

« C’est ce qu’on vit depuis je suis à Philadelphie, et c’est sûr que cette blessure fait vraiment mal » regrette le coach des Sixers. « Nous avions tous le sentiment, avec la pandémie et le fait qu’on rejoue, que ça donnerait évidemment du temps pour Ben. Est-ce que je suis incroyablement abattu parce ce qu’il lui arrive ? Non. Je me sens plutôt insensible. Je suis désormais préparé à ça car on est déjà passé par là dans le passé. »

Titularisé à la mène, pendant que Simmons était décalé au poste 4, Shake Milton croit en un retour rapide. « C’est dur pour nous… Ben est un incroyable joueur et un incroyable athlète. C’est comme un phénomène, un surhomme… On espère qu’il sera capable de guérir très rapidement et de revenir vite sur les terrains car on a besoin de lui. »

Le dernier joueur NBA à avoir souffert de cette blessure, c’était Andrew Bynum. C’était en 2008 avec les Lakers, et il avait manqué huit semaines. Pas de quoi être optimiste, et il y a forcément de la frustration à voir Simmons faire des allers-retours prolongés à l’infirmerie.

« C’est parfois un peu frustrant » reconnaît Josh Richardson. « Mais le sport est comme ça… On doit simplement reprendre la mentalité qu’on a eu toute l’année qui consiste à se concentrer sur le joueur qui prend la suite. Les gars vont prendre le relais, et quand il reviendra, il pourra s’intégrer simplement. Il est All-Star, et il n’est pas facile à remplacer, mais le reste de l’équipe fera le boulot du mieux possible. »