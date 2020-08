Les Sixers perdent Ben Simmons jusqu’à nouvel ordre !

Dans un premier temps, les Sixers s’étaient voulus rassurants avec le genou gauche de Ben Simmons, mais les examens ont révélé une subluxation de la rotule du genou gauche ! Les ligaments ne sont pas touchés mais le meneur All-Star de Philly va rester aux soins pour une durée indéterminée.

Il s’agit, pour le staff technique, d’éviter que ça ne se reproduise ou s’aggrave, et il y aura sans doute un travail de renforcement des muscles de la cuisse et de ceux qui entourent la rotule (ou « patella ») pour stabiliser l’articulation. Selon les Sixers, il faudra attendre 24 heures pour envisager une indisponibilité plus précise.

C’est évidemment un gros coup dur pour les Sixers qui se cherchent depuis le début de saison, et qui souhaitaient profiter de la reprise pour décaler Simmons au poste d’ailier-fort. Brett Brown va donc revoir ses plans… Peut-être va-t-il décaler Harris au poste 4, et intégrer Matisse Thybulle dans le cinq de départ.