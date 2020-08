Crise oblige, les Bulls devraient bien conserver Jim Boylen

Les joueurs qui s’étaient plaints de Jim Boylen et craignaient de ne pas avoir été entendus vont sans doute être très déçus. Tout porte à croire que le coach des Bulls va sauver sa tête au moins encore une saison.



Il y a quelques semaines, on évoquait l’idée que les lourdes pertes financières liées à la crise du Covid-19 pour Jerry Reinsdorf et ses équipes des Bulls et des White Sox (MLB) pèsent dans sa décision.

Le Chicago Sun-Times semble confirmer cette piste. Les incertitudes autour de l’avenir (des matches à nouveau à huis clos ?) et les 100 millions de dollars déjà perdus devraient forcer Arturas Karnisovas et Marc Eversley, les nouveaux vice-président et GM, à ne pas changer de coach pour la saison prochaine. Alors même que le Lituanien n’est pas très fan de Boylen et aurait eu des vues sur d’autres coaches, Ime Udoka par exemple.

Le virer pour engager sur le long terme un nouveau technicien imposerait des dépenses supplémentaires alors que le temps est aux économies et qu’actuellement Jerry Reinsdorf rémunère relativement peu cher son entraîneur (1.6 million de dollars par saison).

Sans oublier que, se sachant désormais menacé, Jim Boylen pourrait adapter ses méthodes trop à l’ancienne pour convaincre ses joueurs et ses nouveaux dirigeants qu’il est toujours l’homme de la situation. Il est sous contrat jusqu’en 2023.