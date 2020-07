Bulls : Jim Boylen sauvé par la crise ?

Début juin, Arturas Karnisovas, le nouveau vice-président des Bulls, annonçait qu’il voulait prendre son temps avant de trancher l’avenir de Jim Boylen. Plus précisément, il avait d’abord envie de rencontrer le coach.

C’est désormais chose faite puisque l’entraîneur a raconté les discussions qu’il a eues avec le Lituanien, mais aussi avec le nouveau GM, Marc Eversley.

« La relation est bonne », annonce le coach . « On communique tous les jours. Ils ont conscience de notre situation et ce qu’on essaie de faire. Je suis satisfait qu’on ait déjà installé une relation. Disons la vérité, inutile d’essayer de la cacher : rien n’est parfait, il faut encore travailler. On a fait des erreurs, ça arrive. Les temps sont durs. »

Un éducateur aux méthodes qui ne passent pas

Jim Boylen estime être toujours l’homme de la situation pour relever les Bulls, englués dans la seconde partie de la conférence Est (onzième avec 22 victoires, 43 défaites) et qui ont déçu cette saison.

« On a une jeune équipe, avec 23 ans et demi de moyenne. De plus, on a eu des blessures. On a besoin de jouer, d’être compétitif. Je suis impatient de travailler, j’adore enseigner, coacher. Je suis un éducateur. Je veux aider les joueurs à s’améliorer, qu’ils me remercient ensuite. Parfois, ils partent avant de nous avoir dit merci, ça arrive. »

Même s’il a mis de l’eau dans son vin, Jim Boylen a imposé un discours très dur à ses joueurs, voire carrément « old school » et sa relation avec Zach LaVine a été très mouvementée. Il aurait même été descendu par ses joueurs en mai dernier. Et comme de nouveaux vice-président et GM ont très souvent envie de placer un homme à eux quand ils débarquent dans une franchise, son avenir était très, très incertain.

Un licenciement qui coûterait trop cher vu la situation ?

Mais le coach pourrait être sauvé par les finances des Bulls. En effet, la pandémie de Covid-19 a frappé Jerry Reinsdorf et ses équipes des Bulls et des White Sox (MLB). Les premiers ont vu leur saison s’arrêter le 11 mars dernier, quand les seconds vont vivre une saison raccourcie et sans public. Les pertes seraient très lourdes. Autour de 100 millions de dollars d’après ses estimations.

« Les deux franchises et le United Center coûtent de l’argent », explique le propriétaire au Chicago Sun Times. « Aucune des deux équipes n’a de revenus en ce moment, donc c’est un mauvais modèle économique. Les Bulls ont joué 75 % de la saison donc les pertes ne sont pas si mauvaises. En revanche, celles en baseball sont énormes. Je suis très inquiet pour l’année prochaine. Il y a tellement d’inconnues. »

Pas sûr donc, dans ces conditions, que Jerry Reinsdorf accepte de licencier un entraîneur prolongé l’année passée et sous contrat jusqu’en 2023 pour en engager un nouveau.