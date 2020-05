Descendu par certains de ses joueurs, Jim Boylen serait sur le départ

Restera, restera pas ? Engagé par l’ancienne direction, Jim Boylen sera-t-il conservé par la nouvelle ? C’est la grande interrogation qui plane au-dessus de Chicago.

Le technicien espère garder sa place sur le banc, il est apprécié du propriétaire Jerry Reinsdorf et de son fils Michael, président, dont il a appliqué les directives depuis sa prise de fonctions à la place de Fred Hoiberg en 2018. Il a aussi le soutien, s’il vaut encore quelque chose, de l’ancien vice-président des opérations basket, rétrogradé au poste de simple conseiller, John Paxson.

Sauf que le remplaçant de ce dernier, Arturas Karnisovas, est en train de faire le ménage et c’est lui qui aura le dernier mot a priori – c’est lui qui l’a eu pour engager le GM Marc Eversley. Afin d’établir son nouvel organigramme, le Lituanien veut faire une « évaluation complète de chaque département » et en attendant de pouvoir rencontrer tout le monde de visu, il multiplie les coups de fil.

« Nous devons à tous les membres du personnel de se rendre à Chicago et de les rencontrer en personne » expliquait il y a quelques jours Marc Eversley. Mais leurs premières discussions avec les joueurs sont déjà très instructives sur le sujet Boylen : selon le Chicago Sun-Times, si certains joueurs l’apprécient vraiment, d’autres ne se sont pas gênés pour le descendre.

Le technicien est donc loin de faire l’unanimité, et ça suffit pour faire pencher la balance en sa défaveur assure le quotidien de Chicago, qui évoque un changement d’entraîneur dès qu’on en saura plus sur le déroulement de la fin de saison. Les noms d’Ime Udoka et d’Adrian Griffin sont déjà évoqués.

Coach défensif au discours martial, adepte de la vieille école s’il en est, Jim Boylen compile un bilan de 39 victoires pour 84 défaites à la tête des Bulls.