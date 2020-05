Marc Eversley a été engagé comme GM des Bulls alors qu’il regardait les troisième et quatrième épisodes de « The Last Dance ». C’est ainsi dimanche soir, alors qu’il était sur son canapé, que l’ancien dirigeant des Sixers a ainsi reçu un appel du nouveau patron sportif des Bulls, Arturas Karnisovas, pour lui annoncer la nouvelle.

Une nomination en plein cœur de l’épidémie du Covid-19, qui rend toute la situation forcément particulière.

Pas facile donc de se mettre directement au travail, le nouveau GM de Chicago ne pouvant pas faire connaissance directement avec son staff ou encore Jim Boylen, le coach des Bulls qui ne sait pas s’il sera conservé…

« Il est encore très tôt » explique ainsi Marc Eversley sur ce choix. « Le coach et moi avons eu une conversation plus tôt dans la semaine, quand il m’a appelé pour me féliciter d’avoir accepté le poste. Comme tout le reste de notre staff, nous allons utiliser notre temps pour évaluer tous les membres de l’équipe. Non seulement les joueurs, les entraîneurs, mais aussi les personnes du front office. J’ai parlé à l’entraîneur, nous avons eu une très bonne conversation et je suis impatient de passer du temps avec lui à Chicago quand nous aurons cette opportunité ».

Rien ne sera donc décidé avant que la situation ne se normalise un peu.

« Nous devons à tous les membres du personnel de se rendre à Chicago et de les rencontrer en personne », continue Marc Eversley. « Je pense que nous devons à nos joueurs de les évaluer dans des contextes d’entraînement, de match, et nous devons à notre personnel de les voir dans ces types de contextes également. Il est juste bien trop tôt pour prendre ce genre de décisions à l’égard de l’un ou l’autre membre du personnel avant que nous n’arrivions à Chicago ».