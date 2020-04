Chicago : Adrian Griffin ou Ime Udoka pour remplacer Jim Boylen ?

Le nouveau vice-président des Bulls, Arturas Karnisovas, qui vient tout juste de nommer Marc Eversley au poste de GM, va-t-il poursuivre sa transformation de l’organigramme de la franchise pour installer un homme plus en accord avec sa philosophie sur le banc ? C’est bien possible.

En tout cas, The Athletic confirme cette possibilité, en s’appuyant sur les dires de plusieurs dirigeants, et avance même deux noms pour remplacer Jim Boylen : Adrian Griffin et Ime Udoka.

Le premier est actuellement assistant à Toronto et fut un ancien joueur puis assistant à Chicago, quand le second a quitté San Antonio l’année dernière pour rejoindre les Sixers et devenir le premier assistant de Brett Brown.

Depuis plusieurs années, chacun a eu plusieurs entretiens ici et là pour devenir coach, sans jamais réussir à décrocher un poste de « head coach ».

On le sait, Jim Boylen, qui a le soutien des propriétaires de la franchise, Jerry et Michael Reinsdorf, aimerait défendre son bilan auprès de la nouvelle direction et rester sur le banc des Bulls. Sauf que si Arturas Karnisovas est décidé à placer un nouveau coach, les Reinsdorf ne bougeront pas.