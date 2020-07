Chicago : les joueurs inquiets de ne pas avoir été entendus sur le dossier Jim Boylen ?

En mai dernier, suite aux arrivées de Arturas Karnisovas, au poste de vice-président, et de Marc Eversley, au poste de GM, des discussions entre la nouvelle direction des Bulls et les joueurs avaient eu lieu. Certains joueurs n’avaient pas caché leur aversion pour Jim Boylen, n’hésitant pas à carrément le descendre.



Deux mois plus tard, le coach des Bulls a pu défendre son bilan et ses méthodes devant Arturas Karnisovas et il est toujours en place. Forcément, pour ceux qui attendaient du changement, c’est la douche froide.

C’est ce que raconte le Chicago Sun-Times, qui cite un joueur de manière anonyme. Visiblement, les inquiétudes commencent à grandir chez ceux, Zach LaVine notamment, qui veulent un nouveau coach.

Alors que Marc Eversley, lors de sa prise de fonction, avait parlé d’un mantra simple, « les joueurs d’abord », le fait de ne pas avoir été entendu passerait mal chez les joueurs.

Néanmoins, qu’ils aient ou non envie de le conserver, il semblerait aussi que les dirigeants de Chicago soient un peu bloqués par la conjoncture économique. Et Jim Boylen pourrait bien sauver sa place grâce à la crise.