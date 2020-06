Chicago : Ime Udoka, favori pour remplacer Jim Boylen

Il fait partie des assistants qui ne devraient pas tarder à obtenir un poste de « head coach » en NBA. Dans le staff de Gregg Popovich entre 2012 et 2019, avant de prendre du galon aux Sixers l’an passé, Ime Udoka est souvent évoqué dès qu’un poste de coach se libère, et son nom se fait de plus en plus pressant à Chicago.

Jim Boylen n’a pourtant toujours pas été renvoyé, mais il n’est clairement pas soutenu par ses joueurs, et si les propriétaires, Jerry et Michael Reinsdorf, l’aprrécient, Arturas Karnisovas semble vouloir s’en séparer.

Depuis plusieurs semaines, ce sont ainsi les noms de Adrian Griffin et Ime Udoka qui reviennent le plus pour prendre la tête de l’équipe l’an prochain et selon le Chicago Sun-Times, plutôt bien informé sur les manœuvres de la direction du club, c’est donc le deuxième qui est actuellement le favori pour le poste.

Formé à l’école Popovich, Ime Udoka pourrait donc avoir son premier poste, au sein d’une équipe qui se reconstruit et qui espère enfin pouvoir développer un noyau de talent, mais miné par les blessures et l’instabilité interne.