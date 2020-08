Les Nets à l’amende pour une histoire de blessures…

La NBA vient d’annoncer que Brooklyn devra s’acquitter d’une amende de 25 000 dollars pour « failing to comply with league policies governing injury reporting« . On peut traduire ça par un manquement aux règles liées aux blessés. Sans doute que c’est lié à une mise au repos non justifiée, et cela peut concerner les joueurs qui n’avaient pas joué face aux Bucks, comme Caris LeVert, Joe Harris et Jarrett Allen.

Peut-être que la NBA n’a pas apprécié que les Nets laissent ces joueurs sur le banc avec des explications floues comme « contusion à la cuisse » pour LeVert, « raideur au dos et aux ischios » pour Harris et surtout « circonstances inhabituelles » pour Allen. Les trois ont joué le lendemain face aux Celtics…