LeBron James : « Je ne crois pas que la communauté du basket soit vraiment triste d’apprendre que Trump ne regarde plus de basket »

« Disgraceful », que l’on peut traduire par « Honteux » ou « Déshonorant ». C’est le terme employé par Donald Trump pour qualifier l’attitude des joueurs et des coaches NBA qui s’agenouillent pendant l’hymne national.

« Quand je vois des personnes se mettre à genou au moment de jouer, qui manquent de respect à notre drapeau et notre hymne, j’éteins la télévision » a répondu le Président des Etats-Unis dans l’émission Fox & Friends. « Je trouve ça honteux. On travaille avec la NBA. On s’est donné à fond pour qu’ils puissent rejouer. J’ai insisté pour qu’ils puissent reprendre. Et quand je vois tout le monde à genou pendant l’hymne, je trouve ça inacceptable. Quand je vois ça, j’éteins la télévision. Je n’ai aucun intérêt pour le match. Et laissez-moi vous dire que plein de gens pensent comme moi. Et si j’ai tort, je perdrai les élections. »

Des mots qui font sourire en NBA, et notamment LeBron James. « Je ne crois pas que la communauté du basket soit vraiment triste d’apprendre qu’il ne regarde plus de basket. C’est tout que j’ai à dire. Je sais déjà où ça va me mener demain, et je ne veux pas entrer dans ce petit jeu. »

Même réponse chez Doc Rivers. « Bon… on a perdu un spectateur. Et alors ? Franchement, je m’en fous. On sait que la justice est de notre coté. Exact non ? Pour moi, ce qui est « honteux », c’est que notre président essaie de nous empêcher de voter. »