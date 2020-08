Fred VanVleet, l’apprenti vedette

Et si c’était lui le free agent le plus courtisé de la prochaine intersaison ? Alors que la « free agency » s’annonce très calme, Fred VanVleet pourrait être le grand gagnant avec un très beau contrat. Free agent non protégé, il peut signer où bon lui semble, sans que les Raptors puissent s’aligner sur une offre pour le conserver…

Mais on n’en est pas encore là, et pour l’instant, « FVV » régale dans son rôle de deuxième arrière aux côtés de Kyle Lowry. Au départ, il en était la doublure, mais il est tellement efficace, en attaque comme en défense, que Nick Nurse n’a pas d’autre choix que de le mettre dans son cinq de départ.

« Ce qui le rend unique, c’est qu’il ne semble pas très rapide, n’est-ce pas ? » questionne le coach de Toronto en conférence de presse, relayée par Sportsnet.ca. « Il ne remonte pas le terrain aussi vite, mais sa vitesse latérale et ses appuis sont incroyables. C’est trompeur car lorsqu’on le voit remonter le terrain, courir, ou autre, on se dit qu’il n’est pas si athlétique, vif ou rapide, mais ses déplacements latéraux sont incroyables. C’est pour cela qu’il peut aller sur le ballon et qu’il peut utiliser son torse pour rester devant son adversaire, et tout ça. Il a juste un super QI. Il anticipe, il a un temps d’avance parfois. »

« Maintenant que j’ai beaucoup de temps de jeu, je pense que les gars respectent ce que je dis »

Bel hommage à un joueur, non drafté à sa sortie de Wichita State, devenu un élément moteur des champions NBA avec près de 18 points de moyenne. Un joueur qui a profité de la soirée pour battre son record en carrière avec 36 points face au Heat. Et le meilleur semble à venir… « C’est un super joueur à tous les niveaux, et il lui a juste fallu un moment pour apprendre la défense en NBA. La terminologie et les endroits où se placer, et tout ça. Et je dirais qu’il est en avance sur son âge grâce à son intelligence de jeu » ajoute Nurse.

En avance sur son âge, et aussi sur le jeu, pour voler un ballon décisif en fin de match. De quoi sortir de l’ombre, et s’imposer comme le MVP du match, et même comme une voix dans le vestiaire. « Je n’ai jamais été le gars le plus bavard parce que je ne savais pas comment les gens le prendraient puisque je ne jouais pas. Mais maintenant que j’ai beaucoup de temps de jeu, je pense que les gars respectent ce que je dis. Je vois des choses, j’en parle aux entraîneurs avant les matchs, pendant les matchs, et j’essaie juste d’être le pilier de la défense. »

Le sera-t-il après cette saison ? C’est une question à laquelle il devra répondre mi-octobre…