Fred VanVleet n’était pas de trop…

Ça entre, ça sort, ça ré-entre, ça ressort… Les allées et venues à l’infirmerie de Toronto continuent, et cette nuit, Nick Nurse pouvait à nouveau compter sur Fred VanVleet, gêné par un genou depuis quelques semaines. L’ancienne doublure de Kyle Lowry a retrouvé sa place de titulaire, et c’était comme s’il n’avait jamais été blessé puisqu’il a compilé 18 pts, 9 rbds et 8 pds pour permettre aux Raptors de dominer les Wizards.

« C’était très important de revenir… On n’a vraiment pas de chance de se retrouver avec nos trois, voire cinq ou six meilleurs joueurs, qui sortent dans le même match » a-t-il réagi dans le Toronto Sun. « On a essayé de rebondir avec ceux qui restent, j’aimerais croire que ma présence a augmenté nos chances de l’emporter, même si c’était moche. Je voulais juste être sur le terrain avec les gars. »

Siakam, Powell et Gasol absents, Toronto doit modifier ces systèmes, et c’est Kyle Lowry qui redevient du même coup la première option en attaque. « Mentor, scoreur, créateur, et simplement quelqu’un qui donne confiance » énumère Lowry à propos de ses multiples casquettes. « Je dois continuer d’apporter de la confiance aux gars dans ce qu’ils font. Faire en sorte qu’ils puissent prendre leurs tirs, et qu’ils ne se découragent pas. Simplement continuer de communiquer avec eux. »

Chaque soir, il va donc falloir qu’un habituel remplaçant sorte du lot. Comme Pat McCaw cette nuit ou Rondae Hollis-Jefferson. Prochain obstacle : Dallas, qui vient de gagner à Milwaukee et Philadelphie. Sans Luka Doncic…