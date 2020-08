En s’imposant face au Jazz, les Lakers s’assurent la première place à l’Ouest

Comme face aux Raptors, les Lakers peinent à rentrer convenablement dans leur partie. Pour résister au Jazz, qui insiste à l’intérieur, ils s’en remettent ainsi à Anthony Davis (11-10). Agressif et très en jambes, celui-ci a déjà tenté plus de tirs en cinq minutes que lors de l’ensemble de son match contre Toronto (2/7 avant-hier).

Frank Vogel décide de faire appel à son « small ball » fétiche pour créer un premier écart. Un choix payant un temps puisque les deux équipes connaissent chacune leur période. Au bout de douze minutes, elles sont donc à égalité parfaite (24-24). Omniprésent, « AD » compile déjà 13 points, 5 rebonds et 2 interceptions.

Un mano-a-mano s’installe

Tandis que l’intensité baisse peu à peu dans le second quart-temps, Los Angeles et Utah continuent de faire jeu égal (36-36). Côté Salt Lake City, Donovan Mitchell surnage avec ses 21 points à la pause.

La faute, notamment, à un Anthony Davis intenable dans la raquette et qui profite pleinement de son « match-up » avec Rudy Gobert, bien moins mobile que lui. Il culmine ainsi à 24 points et 7 rebonds à la mi-temps, aidant les « Purple and Gold » à être devant d’une courte tête (58-56).

Au retour des vestiaires, le Jazz redémarre en fanfare en infligeant un 8-0 d’entrée à son adversaire, visiblement déréglé par la coupure (64-58). Problème, les Lakers se remettent rapidement à l’endroit grâce à leurs seconds couteaux, à l’origine d’un 7-0 pour le moins bienvenu. Tout est à refaire désormais (71-71).

Un coup d’accélérateur fatal

La fin de quart-temps verra cependant les Angelenos s’envoler sans faire de bruit, à l’aide d’un 14-0 réussi en cinq minutes. Le « pick-and-roll » Dion Waiters – Anthony Davis fait souffrir les joueurs de Salt Lake City, incapables de répondre à l’intensité offensive et défensive adverse. À douze minutes du terme, les hommes de Frank Vogel mènent ainsi confortablement (86-76).

Discret mais efficace jusqu’ici, LeBron James se met en évidence à l’entame de cette ultime période. Pénétration, 3-points, fadeaway, organisation, interception : le « King » est partout ! La franchise de l’Utah s’accroche tant bien que mal mais sa survie ne tient qu’à un fil (97-86).

Cet écart d’une dizaine de points se stabilisera et, malgré les derniers efforts de Donovan Mitchell et Rudy Gobert, le Jazz doit rendre les armes après un 3+1 d’Anthony Davis. Victoire finale des Lakers (116-108) qui officialisent, du même coup, leur statut de meilleure équipe de la conférence Ouest. Une première pour eux depuis l’exercice 2009-10, à l’issue duquel ils avaient été champions.

En retrait et étouffé contre les Raptors, Anthony Davis (42 points, 12 rebonds, 4 passes, 3 interceptions) s’est réveillé pour porter ses coéquipiers vers un précieux succès. Tout en propreté, LeBron James flirte, lui, avec un triple-double (22 points, 8 rebonds, 9 passes). En face, les 33 points, 5 rebonds et 4 passes de Donovan Mitchell auront été vains. À ses côtés, Mike Conley ajoute 24 points et 8 passes tandis que Rudy Gobert termine en double-double (16 points, 13 rebonds).

À Los Angeles, les regards seront encore davantage tournés vers les playoffs désormais, alors que se profile un duel avec le Thunder dans deux jours. Quant à Utah, l’objectif sera de rebondir le même soir contre les Grizzlies pour ne pas dire adieu au podium.