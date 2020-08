Steve Kerr remercie Tom Thibodeau pour l’intégration d’Andrew Wiggins

Quel est le lien entre Steve Kerr et Tom Thibodeau ? Sur le banc des Etats-Unis, ils n’ont jamais travaillé ensemble. Même chose en NBA. Pourtant, Steve Kerr vient de remercier le nouveau coach des Knicks pour ses précieux conseils. Et ils sont récents puisqu’ils datent de février quand Thibodeau s’est rendu à San Francisco pour assister à des séances d’entraînement des Warriors dans leur nouvel écrin.

« On venait juste de récupérer Andrew Wiggins et il nous a vraiment aidés » raconte Kerr au New York Post. « J’ai eu une longue discussion avec lui au sujet d’Andrew. Il m’a donné quelques bons conseils sur la manière de se lier à Andrew, et il m’a dit combien il appréciait l’entraîner et pourquoi. On se connaît depuis des années, et il a été très utile. »

Après son départ de Minnesota, Thibodeau a profité son année loin des terrains pour rendre visite à des collègues. Chez les Warriors, c’était notamment pour revoir Ron Adams, son ancien assistant aux Bulls.

« Il m’a montré quelques systèmes qu’ils utilisaient pour Andrew » poursuit Kerr. « Des choses qu’ils essayaient de mettre en place. Le truc avec Tom, c’est que c’est un drogué de travail. Il adore les systèmes, il adore décortiquer les vidéos, et il prend beaucoup de plaisir avec ça. Notre staff a de l’estime pour son avis. »

Au passage, Kerr en profite pour assurer qu’il n’y avait pas de nuages entre Thibodeau et Wiggins, contrairement à ce qu’on pouvait lire à l’époque. « Ce qui apparaît, c’est qu’ils s’entendaient très bien et Andrew l’a aussi dit. Il m’a dit qu’il aimait vraiment jouer pour Tom et qu’il appréciait son implication. »

Et que pense-t-il de son arrivée aux Knicks ? « Ce qui est intrigue, c’est lien entre Tom et Leon Rose. C’est une dynamique essentielle. Si ces gars bossent bien ensemble, et tout le laisse penser, et qu’ils fonctionnent bien avec le propriétaire, alors, il y aura une opportunité. Une opportunité de patience et de stabilité. »