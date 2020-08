Magic – Kings : une démonstration et des larmes

Pour conserver sa septième place, et ainsi éviter les Bucks au premier tour, le Magic sait qu’il doit gagner ces matches abordables sur le papier. Très rapidement, il met les ingrédients pour, en insistant à l’intérieur et près du cercle. En confiance après un bon début, les Floridiens trouvent deux fois de suite la cible à 3-pts.

En défense aussi, Orlando est efficace. Les Kings peinent à trouver des bons tirs, et quand c’est le cas, ils manquent le plus facile. Symbole de ce premier quart-temps, Markelle Fultz entre et marque trois shoots à mi-distance d’affilée avant d’envoyer une prière de son camp au buzzer. C’est dedans ! Orlando mène 44-26 après douze minutes.

Terrence Ross, adroit en premier quart-temps, continue sur sa lancée en deuxième avec plusieurs tirs primés. Certes, le Magic a un peu perdu de son mordant offensivement, mais la défense compense. Pour garder Sacramento à distance, Aaron Gordon inscrit deux shoots primés consécutifs (78-54).

En troisième quart-temps, le rythme chute. Sacramento ne parvient pas à revenir puisque les shoots à 3-pts ne tombent pas dedans. Comme depuis le début de rencontre, Orlando trouve toujours le bon moment pour envoyer deux tirs primés de suite, pour appuyer là où ça fait mal. Cette fois, c’est Nikola Vucevic qui s’en charge. L’écart se stabilise aux alentours des 20 points et le match est plié (113-84).

Le dernier acte aurait dû être une formalité sans embûche pour les joueurs de Steve Clifford, mais Jonathan Isaac s’est rompu un ligament croisé du genou. Une très mauvaise nouvelle pour le groupe floridien et un goût amer dans la bouche alors que la soirée avait été parfaite jusque-là. Victoire facile donc (132-116) pour le Magic, qui a désormais rendez-vous avec les Pacers. Pour les Kings, toujours en attente d’une victoire dans la « bulle », c’est Dallas qui se présentera face à eux.