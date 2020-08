Caris LeVert permet aux Nets de prendre leurs distances par rapport aux Wizards

Est-ce que ce duel voyait s’affronter les deux plus faibles équipes de la « bulle » ? C’est possible, et le bruit des cercles à chaque tir (très) mal ajusté a confirmé cette impression toute la soirée.

Car entre des Nets ultra déplumés (Kevin Durant, Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Wilson Chandler, Taurean Prince et Nicolas Claxton absents…) et des Wizards pas vraiment mieux lotis (John Wall, Bradley Beal, Davis Bertans…), il manquait clairement du talent sur le terrain pour apporter du rythme et de l’adresse.

Après un début de match où Thomas Bryant a surpris Jarrett Allen, les deux équipes ne se sont plus lâchées, Caris LeVert et son pivot étant secondés par Joe Harris (27 points à 6/7 de loin) pour faire face aux banderilles lointaines du pivot adverse (30 points à 4/6 de loin) et à l’agressivité offensive de Troy Brown Jr.

Annoncé comme le leader offensif de Washington en l’absence des deux meilleurs scoreurs de l’équipe cette saison, Rui Hachimura fut lui bizarrement très discret, n’arrivant pas à faire de différence en un-contre-un.

Mais Ish Smith et Jerome Robinson apportaient de l’énergie en sortie de banc et les Wizards pouvaient y croire à moins de quatre minutes de la fin, avec une seule possession d’écart entre les deux équipes. Ce fut globalement le moment choisi par Caris LeVert pour prendre les choses en main et faire un écart suffisant pour Brooklyn.

Sous pression, les Nets n’étaient pas sereins, mais Washington manquait simplement de talent pour réaliser le hold-up. Brooklyn respire (118-110) et compte désormais sept victoires d’avance sur son adversaire du soir.

Huitième à l’Est, les hommes de Jacque Vaughn ont donc sans doute suffisamment pris le large pour éviter le « play-in » à l’Est. Il faudrait en effet que les Wizards gagnent trois matchs de plus qu’eux, sur les six derniers matchs, pour s’offrir une chance de voler l’ultime strapontin. Vu le niveau affiché, ça paraît très improbable…