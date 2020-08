Après avoir vendu leur équipe de G-League, les Suns licencient 30 employés

Quelles seront les conséquences économiques de la crise du Covid-19 pour les franchises NBA ? Si la prochaine saison s’effectue sans fans dans les salles (ou avec un taux de remplissage de 10 à 15%), celles-ci risquent d’être très sévères, et les clubs ont donc commencé à emprunter… ou à réduire la voilure.

Comme le Magic, qui s’était séparé de 10 % de ses effectifs, les Suns viennent ainsi de licencier 30 personnes.

Du côté du club, on assure que ces licenciements ne sont pas spécifiquement liés à la crise économique. « Nous travaillons à la restructuration de plusieurs départements depuis le début de l’année », a ainsi expliqué Dean Stoyer, directeur du marketing et de la communication de Suns. « Nous avons constaté que certains postes étaient redondants, que d’autres étaient obsolètes et que d’autres encore n’étaient plus performants. »

Sauf que ces départs dans l’organigramme suivent ceux des assistants Steve Blake et Larry Greer, qui ont quitté le club sans explication pendant l’arrêt de la saison, ainsi que la vente de l’équipe affiliée à la franchise en G-League.

Alors que les Suns ont investi 80 millions de dollars (sur les 230 millions nécessaires au total) pour rénover la Talking Stick Resort Arena ainsi que 45 millions de dollars pour la construction d’un nouveau centre d’entraînement, le propriétaire Robert Sarver a-t-il besoin de faire des économies par ailleurs ?

Selon Dean Stoyer, tous ces évènements « ne sont pas liés » entre eux. « Les entreprises évaluent leur organisation et leurs employés en permanence. Des changements sont nécessaires au fil du temps et nous devions le faire. »