Les Pistons rachètent l’équipe de G-League des Suns

On avait évoqué cette situation en mai 2019. L’université de Wayne State allait construire une nouvelle salle pour ses équipes de basket masculine et féminine et également pour l’équipe de G-League affiliée aux Pistons.

Jusque-là, aucun problème notable. Sauf que les Grand Rapids Drive évoluent eux à Walker, une ville située à 250 kilomètres de Detroit, et n’ont aucune intention de déménager. C’est ainsi qu’est né le conflit. Des discussions entre dirigeants de G-League avaient eu lieu pour déterminer si une nouvelle équipe allait naître pour occuper cette nouvelle salle ou si les Drive allaient finalement devoir être délocalisés.

La réponse vient d’être trouvée : les Pistons, les Suns et la G-League viennent d’annoncer que les premiers avaient racheté l’équipe des seconds. Les Northern Arizona Suns sont donc désormais la propriété des Pistons.

Le déménagement est prévu en 2021

On pourrait donc imaginer que les Pistons ont désormais deux équipes et les Suns plus aucune, mais c’est un peu plus compliqué. En réalité, les Drive sont une franchise « hybride » des Pistons, et n’est pas totalement gérée par eux. En 2021, ils en seront d’ailleurs séparés.

En attendant, ils sont toujours affiliés aux Pistons et, dans le même temps, les Northern Arizona Suns restent eux aussi sous l’influence de la franchise de Phoenix en 2020-2021. C’est donc l’année d’après, pour la saison 2021-2022 et avec l’ouverture de la salle de Wayne State, que la situation évoluera véritablement.

Reste à savoir ce que vont devenir les Drive, puisque s’ils ne voulaient pas déménager de quelques kilomètres pour s’approcher de Detroit, impossible d’imaginer les Suns en faire leur équipe affiliée de G-League. La franchise de Phoenix va donc sans doute devoir en créer une nouvelle.