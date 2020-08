Les Sixers désamorcent le moment de tension entre Joel Embiid et Shake Milton

C’est l’une des images de la rencontre contre les Pacers pour les Sixers. Nous sommes en fin de premier quart-temps, Shake Milton joue le pick-and-roll avec Joel Embiid mais sa passe, pour servir le pivot, est mal assurée en plus d’être bien défendue.

Le Camerounais doit faire l’effort pour sauver la possession et il obtient une faute après avoir terminé au sol. Il tire et marque ses lancers-francs, puis rejoint le banc après le buzzer. C’est alors qu’il lance quelques mots à son coéquipier, en le pointant du doigt. Le meneur s’énerve et il est retenu par ses coéquipiers.

Après la rencontre, perdue par les Sixers, la faute à un T.J Warren en feu, le All-Star a désamorcé la situation.

« C’est le basket », lance-t-il. « Tout le monde fait des erreurs, ça arrive. On doit mieux communiquer. On discute, on passe à autre chose et on trouve une solution. Ce n’est rien et ça arrive dans toutes les équipes. »

Une première manquée pour Shake Milton

Ce petit « incident » n’a, en effet, pas grande importance tant il fut court et sans conséquence. Néanmoins, il est symbolique du match de Shake Milton. Ce dernier est le nouveau meneur des Sixers depuis que Ben Simmons a été « replacé » au poste d’ailier-fort, et il est passé à côté de sa partie. Il a rendu une copie très, très maigre : aucun point marqué, 3 passes, 3 ballons perdus et 5 fautes en 19 minutes…

Il n’a jamais réussi à contrôler le rythme. Si bien que Brett Brown lui a préféré Raul Neto en fin de match.

« Il a été en difficulté », analyse le coach des Sixers. « De plus, ses problèmes de faute ne l’ont pas aidé à rester dans le match et à trouver du rythme. Il a été frustré. Pour ce qui est de la discussion avec Embiid, je n’ai pas les détails, mais elle est nécessaire. Il faut l’avoir et c’est même plus sain qu’autre chose. Embiid est le pivot, celui qui dirige le pick-and-roll. »

Avec 41 points à 15/23 au shoot, 21 rebonds, 4 passes et 3 contres, le Camerounais était particulièrement en forme face aux hommes de Nate McMillan. Son entente (encore imparfaite) avec Shake Milton, en attaque comme en défense, sur pick-and-roll, sera une des clés de la réussite des Sixers.

« C’est le premier match avec ce nouveau cinq majeur », rappelle le pivot. « On a encore sept rencontres pour trouver l’équilibre. On va y arriver, j’en suis sûr. Il n’y a aucun problème. »