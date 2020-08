T.J. Warren (53 points !) sort le match de sa carrière pour terrasser les Sixers

Victor Oladipo est bien dans le cinq majeur, mais la star des Pacers, c’est T.J. Warren. L’ailier sous-côté fait feu de tout bois dès le premier quart, avec pas moins de 19 points sur la période. Dans son sillage, les Pacers prennent le meilleur départ ,même si Tobias Harris et Joel Embiid permettent à Philly de rester dans la roue d’Indiana après les douze minutes initiales (35-29).

Joel Embiid impulse un retour des Sixers qui passent même devant avec Ben Simmons qui trouve enfin la faille en pénétration. Mais les Pacers ne paniquent pas et retrouvent rapidement du scoring avec l’incandescent Warren.

Ce dernier poursuit son festival avec 10 points de plus dans la période pour arriver à 29 unités (à 12/16 aux tirs), dont deux bombes à 3-points qui remettent les Sixers dans les cordes. Bien trop dispendieux avec 14 balles perdues à la pause (contre 5 pour Indiana), Philadelphie est logiquement à la traîne (61-55).

Et sur les nerfs, avec une petite brouille durant un temps-mort entre Joel Embiid et Shake Milton…

TJ Warren en fusion

Les Sixers reprennent en tout cas le troisième quart avec de meilleures intentions. Défensivement, ils tiennent Warren et contiennent donc l’attaque des Pacers. Dans le club des TJ, McConnell et Leaf essaient de contribuer en sortie de banc mais les Sixers sont plus sérieux défensivement. Ça permet un peu de relance avec Ben Simmons qui réussit un très joli finger roll. Embiid inscrit lui un panier au buzzer du quart-temps (87-81).

Le pivot des Sixers est trop puissant. Il s’amuse dans la raquette des Pacers privée de Sabonis. Le Camerounais place un dunk arrière avant de troller Myles Turner.

Mais Indiana trouve encore et toujours des solutions. TJ Warren prend encore le dessus sur Ben Simmons dans leur duel direct. Myles Turner rentre un 3-points arc en ciel dans le coin, mais prend sa 5e faute dans la foulée.

S’il retourne à nouveau sur le banc, Indiana semble néanmoins en contrôle avec Oladipo mais aussi Aaron Holiday (15 points, 10 passes au final). Dans le même temps, Warren atteint les 50 points sur un nouveau tir à 3-points en première intention. Mais Embiid puis Harris rentrent des tirs importants pour revenir à -3 dans la dernière minute.

TJ Warren ajoute encore à son hallucinant total de la soirée, avec un tir à très longue distance pour enterrer les Sixers pour de bon (127-121). Malgré 19 points et 13 rebonds de Ben Simmons, une pointe à 30 unités de Tobias Harris et une énorme partie de Joel Embiid à 41 points et 21 rebonds, c’est bien T.J. Warren (53 points dont 9/12 à 3-points) qui a régné sur ce duel de la conférence Est.

C’est la première performance à 50 points ou plus depuis Jermaine O’Neal en 2005 pour les Pacers.