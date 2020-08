On sait depuis un mois qu’Igor Kokoskov sera le coach de Fenerbahce pour les années à venir. Néanmoins, encore assistant à Sacramento, il pouvait finir la saison à Disney World avant de s’envoler pour la Turquie.



Sauf que finalement, les Kings ont annoncé dans un communiqué qu’il a déjà quitté la « bulle » ce samedi pour rejoindre son nouveau club.

« J’aimerais féliciter Igor pour sa promotion à Fenerbahce et le remercier pour son travail avec les Kings », a déclaré Luke Walton, qui va donc devoir chercher un nouvel assistant. « Il a été un membre important de mon staff et ses qualités continueront de nous inspirer ici à Orlando. On ne lui souhaite que le meilleur. »

Avec tous les problèmes en amont de la reprise (contaminations multiples au Covid-19, blessure de De’Aaron Fox, quarantaine prolongée pour Richaun Holmes…), la franchise de Sacramento n’a que très peu de chances de se qualifier pour les playoffs et la défaite inaugurale contre les Spurs n’a fait que rendre la mission encore plus difficile.