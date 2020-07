Igor Kokoskov quitte les Kings pour prendre la direction de Fenerbahce

Après 20 ans sur les bancs NBA, Igor Kokoskov (48 ans) a décidé de franchir à nouveau l’Atlantique et de revenir en Europe puisque ESPN explique qu’il va remplacer Zeljko Obradovic et devenir le nouveau coach de Fenerbahce.

Le Serbe, ex-coach de la Slovénie qu’il a menée au titre européen en 2017 et actuel coach de la Serbie, met donc entre parenthèses une longue carrière d’assistant en NBA. Il avait commencé en 2000 et connu plusieurs franchises (Clippers, Pistons, Suns, Cavaliers, Magic et Utah).

En 2018, on lui offre enfin un poste de « head coach » à Phoenix. Malgré son inventivité offensive, loué de tous, il ne fait pourtant pas de miracle dans l’Arizona et après une saison, il est remercié. Dans la foulée, Igor Kokoskov avait rebondi chez les Kings, de nouveau en tant qu’assistant, aux cotés de Luke Walton.