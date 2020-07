Attendu, Kyle Kuzma a répondu présent face aux Clippers

Critiqué et inconstant depuis le début de la campagne, Kyle Kuzma semble profiter de la « bulle » pour repartir sur de bonnes bases. Auteur d’une préparation intéressante, il a poursuivi sur sa lancée en compilant 16 points et 7 rebonds en 32 minutes, avec un joli 4/7 à 3-points, pour la reprise. Un apport pour le moins conséquent dans le succès (103-101) des Lakers face aux Clippers.

Dans ce rôle de sixième homme auquel il a bien du mal à s’habituer, l’ailier a été agressif offensivement et a dégainé dès qu’il en avait l’occasion. Mais, une fois n’est pas coutume, c’est dans le secteur défensif qu’il a impressionné son entraîneur cette nuit. Au point d’être présent sur le parquet dans le « money time ».

« Il a été exceptionnel ce soir », lance Frank Vogel après la rencontre. « Quand il s’est retrouvé face à Kawhi [Leonard], il a réussi de très bonnes séquences. S’il continue à performer de la sorte dans le domaine défensif, nous allons gagner beaucoup de matchs. »

Des remplaçants au rendez-vous

Incisif lors de sa présence sur le parquet, « Kuz » a bouclé la partie avec un +/- de +12. Preuve de son impact important, à l’image de celui d’autres remplaçants des « Purple & Gold » comme le nouvel arrivé Dion Waiters (+17) et le précieux Alex Caruso (+9).

La « second unit » des Lakers avait ainsi fière allure la nuit dernière, dominant celle des Clippers, certes amputée de Lou Williams et Montrezl Harrell. À l’approche des playoffs, LeBron James et ses coéquipiers se devront de construire là-dessus et le « King » se dit ravi de pouvoir compter sur une telle variété d’options.

« Nous avons la possibilité de jouer des matchs avec différentes rotations. Je pense que J.R. [Smith] et Dion [Waiters] nous offrent cette capacité à jouer petit, pour avoir une majorité de joueurs en mesure de porter la balle et de scorer. J’ai trouvé que Kyle [Kuzma] a été excellent ce soir, tout comme Alex [Caruso]. »

La première place de la conférence Ouest quasiment assurée, les Lakers vont peaufiner leurs automatismes et retrouver leur rythme d’ici la fin de la saison régulière, afin d’arriver en playoffs dans les meilleures conditions.