Kyle Kuzma doit apprendre à briller dans l’ombre

Comme Jayson Tatum, Donovan Mitchell et Bam Adebayo, Kyle Kuzma devrait signer son premier gros contrat cet été. Et comme les autres joueurs draftés en 2017, il assure que ça ne l’empêche pas de dormir. « Quoi qu’il arrive, je serai payé. Ça arrivera un jour, donc je n’y pense pas. »

Free agent protégé, il sait que les Lakers peuvent s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure, et le fait que ses dirigeants ont tout fait pour le conserver dans l’échange d’Anthony Davis prouve qu’ils comptent sur lui.

Mais touchera-t-il le jackpot comme un Jayson Tatum ou un Donovan Mitchell ? On en doute. Ses stats en ont pris un coup cette saison, et il a bien du mal à s’habituer à son rôle derrière deux des dix meilleurs joueurs de la NBA. Pour Jared Dudley, Kyle Kuzma doit se poser les bonnes questions.

« Je parle toujours d’argent avec Kuz » rapporte l’ailier des Lakers. « Les joueurs veulent être payés. La question, c’est de savoir comment tu peux t’adapter à ces deux joueurs (ndlr : LeBron et Davis) ? Tu ne marqueras pas toujours 18 points à chaque match. Ils pensent que tu peux shooter à chaque fois que tu touches la balle. Mais quand l’adresse n’est pas là, peux-tu aller chercher des lancers ? Qu’est-ce que tu peux apporter à l’équipe ? Et une fois qu’on a gagné ? »

L’exemple d’Otto Porter Jr.

Pour Jared Dudley, Kyle Kuzma est un « role player » aux côtés des deux monstres que sont LeBron James et Anthony Davis, et on peut toucher le pactole en étant un « lieutenant ».

« J’ai vu Otto Porter décrocher le maximum avec 13 points de moyenne. Et Kuz est meilleur que lui » estime Jared Dudley dans les colonnes de The Athletic. « Il est plus talentueux qu’Otto Porter. Il est plus athlétique, et il peut faire plus de choses. Mais Otto Porter brille dans son rôle. »

Il y a quelques jours, Kyle Kuzma expliquait qu’il avait un modèle en tête pour sa carrière, et ce n’était pas Otto Porter Jr, dont la cote est en chute libre depuis la signature de son contrat. Pour le jeune intérieur des Lakers, le modèle à suivre n’est autre que Kawhi Leonard, un « lieutenant » devenu double MVP des Finals et l’un des meilleurs joueurs de la NBA : « Il était chez les Spurs pendant [sept ans], attendant son tour derrière Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker, puis il s’est émancipé ».

À 25 ans, Kyle Kuzma aura-t-il la patience de s’émanciper aux Lakers, ou ira-t-il voir ailleurs ?