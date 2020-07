Pour la trajectoire de sa carrière, Kyle Kuzma prend exemple sur Kawhi Leonard

La troisième saison en NBA de Kyle Kuzma est compliquée, et c’est le moins que l’on puisse dire. Habitué à disposer de nombreux ballons en attaque depuis son arrivée dans la Ligue, il est aujourd’hui relégué à un statut de troisième option offensive derrière LeBron James et Anthony Davis. Forcément, son temps de jeu et ses statistiques s’en retrouvent affectés puisqu’ils n’ont jamais été aussi bas (12.5 points et 4.5 rebonds en 25 minutes).

Pour ne rien arranger, une blessure à la cheville est apparue l’été dernier, l’empêchant de participer à la Coupe du monde 2019 et lui faisant rater une dizaine de matchs en 2019-20. L’ailier fait néanmoins partie de ceux qui – à l’image de Kemba Walker – ont pu profiter de la coupure liée au COVID-19 pour se remettre totalement sur pied.

« Je me sens incroyablement bien », déclare-t-il lors d’une visioconférence. « Tout au long de la saison, j’ai connu et joué avec quelques blessures, mais la pause m’a permis d’être à 100% physiquement. Mentalement parlant, j’ai beaucoup lu, médité et peint. J’ai simplement préparé mon esprit pour les playoffs. Je me sens bien. »

De bon augure pour les « Purple and Gold » et « Kuz », qui s’apprête à disputer les premiers playoffs de sa carrière. En quête de rachat, il est l’un de ceux qui conditionneront la réussite de la franchise californienne. L’autre bonne nouvelle pour cette dernière c’est que son joueur de 24 ans n’a d’yeux que pour le titre de champion et est prêt à en découdre.

« Ça signifie beaucoup et c’est pour ça que je le prends très au sérieux. […] Peu de joueurs ont la chance de pouvoir gagner des bagues, et j’en ai une dès ma troisième année. J’ai la chance de pouvoir faire avancer ma carrière et c’est important. Dans cette Ligue, des joueurs peuvent tourner à 20-25 points de moyenne sans jamais gagner. Et je ne veux pas de ça. Je veux un héritage, faire quelque chose que j’ai toujours voulu faire quand j’étais enfant. »

« Je sais que mon heure approche »

Moins adroit (43% aux tirs et 30% à 3-points), moins régulier et pas le plus à l’aise dans les systèmes de Frank Vogel, Kuzma compte sur la reprise à Orlando – qu’il redoute quelque peu – pour se rattraper, éteindre les rumeurs de transfert qui l’entourent et, surtout, s’habituer à son nouveau rôle de 6e homme.

Pour ce faire, il entend s’inspirer du parcours du MVP des Finals en titre. « Je prends exemple sur Kawhi Leonard. Il était chez les Spurs pendant [7 ans], attendant son tour derrière Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker, puis il s’est émancipé. […] J’essaie de progresser chaque jour, de rester concentré sur ce que je peux contrôler et je sais que mon heure approche. »