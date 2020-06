Carmelo Anthony et Kyle Kuzma redoutent d’être coupés du monde dans la « bulle »

Sur sa chaîne YouTube, Carmelo Anthony interviewe régulièrement des célébrités avec une bouteille de vin à côté de lui, dans une série d’entretiens baptisée « What’s In Your Glass ? ». Dernier invité en date, hier soir, Kyle Kuzma.

Répondant en direct aux questions de leur audience, les deux basketteurs ont balayé beaucoup de sujets : leur vin préféré, la passion du Laker pour l’art, ou encore la reprise de la saison, bien sûr. « Tout le monde voit la NBA comme un business, mais c’est ce qu’on aime vraiment faire, c’est ce qu’on fait depuis toujours. Tout le monde est excité » a rappelé d’entrée Kyle Kuzma, avant que Carmelo Anthony ne contrebalance cet enthousiasme.

« Mes sentiments sont mitigés » confie le vétéran. « Sur le plan basket, je suis prêt, je veux aller à la guerre, travailler, que le sport reprenne. Mais pour être honnête, d’un autre côté, je me pose toujours des questions sur le fait d’aller à Orlando, avec tout ce qui se passe, d’être isolé du reste du monde… »

Kyle Kuzma le coupe alors. « C’est intéressant, je me dis que ça va être bizarre parce qu’on va être enfermé jusqu’en octobre potentiellement pour ceux qui vont au bout, et le monde sera différent à ce moment-là. Du point de vue du virus, les gens pourront se déplacer de nouveau, Disney sera ouvert, et nous, on sera dans une bulle. »

Une façon de voir les choses à laquelle il ne faudra pas trop penser pour les joueurs sur place, car effectivement, le monde aura en théorie essayé de reprendre une vie normale quand les derniers sortiront de la bulle. Et il faudra rester concentré sur le basket. « La simple pensée de rejouer m’enthousiasme » enchaîne d’ailleurs Carmelo Anthony, reprenant beaucoup d’idées évoquées par le coach mental Valentin Huvelin dans nos colonnes il y a quelques jours, concernant la motivation, l’appréhension de cette bulle et la notion de pensées parasites.

« J’ai conscience du travail que j’ai fourni. Quand on est athlète, on est focalisé sur un objectif. Mais là, c’était l’inconnu pendant longtemps. Il fallait réussir à se motiver. Je pense que ce sera fun, que ce sera différent de ce qu’on connaît. Pas de fans, le trashtalking… Les fans se sont fait à l’idée, c’est à nous de l’accepter. Je suis optimiste, j’ai hâte de voir ce qu’il se passera quand on sera là-bas » conclut-il.