Pour Kemba Walker, l’interruption de la saison est tombée à pic

Si l’interruption de l’exercice actuel a été perçue comme une catastrophe à différentes échelles pour bon nombre d’acteurs de la ligue, ce n’est pas le cas de tout le monde. Notamment les joueurs comme Kemba Walker, qui ont pu se rétablir pleinement pendant ces trois mois d’arrêt.

Touché au genou gauche lors du All-Star Game, le meneur de Boston avait dû subir un drainage et une injection pour être soulagé, avant de manquer six matchs fin février et de peiner à retrouver son rythme début mars, à l’image de sa franchise. L’interruption du jeu, aussi regrettable soit-elle, il l’a donc vécu comme une véritable aubaine, comme expliqué à MassLive. « C’était super important pour moi. J’avais vraiment, vraiment, besoin de cette pause. Cela m’a assurément aidé à me rétablir physiquement et me sentir à l’aise avec mon genou. Ce fut une période très malheureuse mais ce fut dans mon intérêt, c’est sûr. »

Habitué à ne (quasiment) jamais manquer de rencontres, l’ancienne vedette des Hornets n’avait pas baissé le pied depuis un an en raison de sa participation à la Coupe du Monde avec les États-Unis, à l’automne dernier.

Physiquement éprouvé, il a donc fini par craquer. « J’ai eu un long été, j’ai beaucoup joué au basket. C’est la seule raison pour laquelle ça a lâché comme ça. J’ai beaucoup joué au fil des saisons. J’ai eu la chance d’être en bonne santé tout au long de ma carrière. Nous nous blessons tous à un moment donné. Il faut juste faire avec. »

Désormais tourné vers la fin de saison des Celtics, avec lesquels il ne cesse de s’épanouir, Kemba Walker poursuit sa convalescence et espère être à 100% de ses capacités, le 31 juillet, pour affronter les Bucks. « Je suis plutôt à l’aise avec la façon dont est fait le calendrier. Je vais simplement continuer à prendre soin de moi. C’est tout ce que je peux faire donc je vais rester comme tel et faire les choses au jour le jour. »