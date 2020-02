Boston prudent avec Kemba Walker, revenu du All-Star Game avec le genou gonflé

Kemba Walker ne sera pas de la partie ce soir pour le retour à la compétition des Celtics après le All-Star Game. L’ancien meneur des Hornets souffrait trop du genou gauche depuis son retour de Chicago.

Le staff médical a donc prescrit un drainage pour retirer le surplus de fluide dans son genou et une injection de Synvisc, afin de protéger et lubrifier l’articulation. Ce produit utilisé pour lutter contre l’arthrose doit en effet soulager la douleur et améliorer la mobilité du genou sur une durée de six mois en une seule injection.

Ménagé sur la fin de saison ?

Brad Stevens a indiqué que son meneur serait indisponible « au moins ce soir » même s’il s’est voulu rassurant sur son état de santé. « Je ne crois pas que ce soit grave, » a-t-il souligné. « En aucun cas notre staff médical ne l’aurait laissé jouer (le All-Star Game) s’il avait su que ça donnerait ça après la coupure. C’est juste malheureux. Ce serait probablement arrivé à un moment donné, clairement, mais c’est malheureux que ça arrive maintenant ».

Car Kemba Walker a joué plus de 30 minutes lors du All-Star Game, Nick Nurse l’utilisant durant quasiment l’intégralité du quatrième quart-temps, particulièrement compétitif. De quoi faire grincer quelques dents à Boston…

Kemba Walker avait en effet manqué trois matchs au début du mois de février à cause de douleurs au genou. Sa participation à la rencontre face aux Lakers ce dimanche semble également compromise. Brad Stevens a par ailleurs ajouté que Kemba Walker serait sans doute ménagé par séquences jusqu’à la fin de la saison.

« Je pense qu’il y aura des matchs et des moments où on va essayer de le restreindre en terme de minutes, mais il y aura d’autres moments où on va essayer de le pousser un peu parce que lorsqu’on arrive en playoffs et à ce moment de l’année, on va avoir besoin que nos meilleurs joueurs puissent jouer 40 minutes », a-t-il ajouté.

Ce sera au staff des C’s de trouver le bon équilibre afin que Kemba Walker soit en forme à la mi-avril.