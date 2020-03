Kemba Walker peine à retrouver son rythme

C’est peu dire que Kemba Walker traverse actuellement sa période la plus compliquée depuis son arrivée chez les Celtics. Sur les dix matchs qu’il a disputés entre le 26 janvier et aujourd’hui, il tourne – certes – à 18.7 points de moyenne mais ce sont ses pourcentages qui alertent : seulement 33.5% aux tirs et 32.2% à 3-points. Malgré cette crise d’adresse, le meneur reste positif, comme il l’a confié à NBC Sports.

« C’est dur pour moi car je sais que je peux mettre les tirs que je prends. Pour le moment, ça ne rentre pas mais ce n’est pas la première fois que je connais une telle période dans ma carrière. Mais je vais être meilleur. »

Féroce compétiteur, le All-Star est forcément frustré par ses récentes sorties. Et notamment par son niveau, qui laisse à désirer dans les 4e quarts-temps. Il cumule effectivement un bien vilain 5/22 aux tirs dans cette période, lors de ses cinq dernières rencontres. Sans oublier deux pertes de balle préjudiciables à son équipe dans les 10 dernières secondes des défaites face aux Nets puis au Thunder. « J’ai perdu la balle donc j’étais simplement contrarié par rapport à ça. C’est frustrant. C’est la deuxième fois que cela se produit en trois matchs, je dois être meilleur », déclarait-il juste après le revers de Boston contre OKC.

Les Celtics unis derrière leur meneur

Kemba Walker peut toutefois compter sur le soutien de ses coéquipiers pour remonter la pente. À commencer par Gordon Hayward, malheureusement habitué à ce genre de mauvaise passe depuis son arrivée dans le Massachusetts. « Beaucoup de personnes lui ont dit quelque chose [après la rencontre]. Il n’est pas la raison de notre défaite. La plupart d’entre nous sommes passés par là. Je suis passé par là. Cela craint quand quelque chose comme ça se produit mais il reste toujours le même joueur, celui qui nous a beaucoup portés cette saison. Nous avons besoin de lui. Nous avons perdu ce match ensemble ».

Seule éclaircie au tableau, Kemba Walker explique que son genou gauche, touché lors du All-Star Game, va de mieux en mieux. « Le genou va bien, vraiment bien. Je suis vraiment heureux par rapport à ça ». Une bonne nouvelle pour Boston, qui aura besoin de l’ancienne vedette des Hornets à 100% pour redresser la barre (trois défaites en quatre matchs) et, pourquoi pas, ravir la deuxième place de la Conférence Est aux Raptors, qui possèdent actuellement trois matchs d’avance au classement.

Brad Stevens, l’entraîneur des Celtics, est en tout cas conscient de l’importance de son joueur, lui renouvelant pleinement sa confiance. « Kemba est l’un de nos meilleurs joueurs, nous avons besoin de lui pour avoir une chance de réussir quelque chose de grand et nous le savons tous » conclut ainsi le technicien.