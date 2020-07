C’est le joueur qui s’est le plus illustré dans la victoire des Lakers face au Magic. Sobre et efficace, Kyle Kuzma a terminé avec 25 points à 10/13 au shoot dont un joli 5/7 à 3-pts.

L’intérieur, qui occupe un rôle compliqué à Los Angeles, coincé derrière les superstars LeBron James et Anthony Davis mais dont on attend beaucoup, a parfaitement entamé la rencontre avec un 4/4 à 3-pts en premier quart-temps. Symbole du travail sur son geste effectué pendant la coupure.

« J’ai fait quelques ajustements », livre-t-il au Los Angeles Times. « Rien de bien fou, mais des petites choses qui m’ont aidé. J’ai travaillé là-dessus. »

Ce qui est intéressant pour les Lakers, c’est qu’il a été très efficace sans trop dribbler. En catch-and-shoot ou après deux petits dribbles pour se libérer, Kyle Kuzma a su faire la différence. C’est parfait pour profiter des passes et des espaces offerts par LeBron James et Anthony Davis.

Le jeune joueur explique également cette bonne forme par sa préparation physique. La coupure lui a été profitable.

« Après l’aventure avec Team USA, je n’ai pas pu être sur les terrains pendant deux mois et demi », rappelle-t-il, puisqu’il s’était blessé à la cheville pendant la préparation de la Coupe du monde 2019. « J’étais chez moi, à shooter d’une chaise. Donc je n’ai pas pu jouer de suite. Je n’ai pas fait de musculation non plus, je ne pouvais lever aucune charge. Donc pendant ces quatre mois, ça m’a fait du bien de pouvoir faire de la musculation pour me préparer. Avoir un training camp complet, ça m’a aidé. »

Au point que Frank Vogel estime qu’on va voir la vraie version de Kyle Kuzma à Orlando, celle qu’on attendait si sa préparation estivale de 2019 n’avait pas été tronquée. « Je le crois vraiment », assure le coach.