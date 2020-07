Les Lakers s’imposent dans la douleur face au Magic

Les Lakers ont montré deux visages dans cette rencontre face au Magic. Le meilleur au début, avec une défense bien en place et une attaque portée par l’adresse de Kyle Kuzma.

Los Angeles a tenté sur certaines séquences une défense de zone. Elle a bien fonctionné puisque le Magic a mis plusieurs minutes à trouver des ouvertures. En attaque, c’est Kuzma qui a libéré les siens avec ses quatre shoots à 3-pts à 100 % de réussite en premier quart-temps. L’écart est déjà fait (35-19).

Seul bémol après douze minutes, Anthony Davis a rejoint les vestiaires après un coup reçu à l’œil. L’intérieur All-Star ne reviendra pas de la partie. En second quart-temps, Los Angeles est toujours plus solide que Evan Fournier et ses coéquipiers, même si des imprécisions sont notables. Heureusement pour Frank Vogel, les Floridiens sont très maladroits de loin (60-47).

Puis, après la pause, on a vu le mauvais visage des Lakers. Les ballons perdus se multiplient et Orlando se reprend. D.J. Augustin et Aaron Gordon enchaînent les paniers et le troisième quart-temps est plus équilibré (89-87).

Ce sont les remplaçants de Los Angeles qui vont finir le travail, sans réussir à corriger les trop nombreuses possessions gâchées et les fautes commises. Dion Waiters se montre avec 12 points dans le dernier acte et les Lakers s’imposent finalement 119-112.