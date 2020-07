Frank Vogel attend davantage de Kyle Kuzma

La situation de Kyle Kuzma est à l’image de sa saison : compliquée. Le jeune intérieur est logiquement bloqué derrière les superstars LeBron James et Anthony Davis, mais dans le même temps, on lui en demande beaucoup, puisqu’il doit être la troisième option offensive des Lakers.



Là où ses camarades de Draft 2017 que sont Jayson Tatum, Donovan Mitchell ou encore De’Aaron Fox sont déjà les leaders de leur équipe, lui reste un remplaçant de luxe. Sauf qu’il n’a pas non plus les avantages d’être une simple troisième option, c’est-à-dire des responsabilités moindres. Non, à Los Angeles, on vise le titre et Kuzma pourrait être un facteur X dans cette conquête.

Si bien que son coach attend plus de lui, tout en sachant que les conditions ne sont pas idéales non plus.

« Manifestement, il peut faire mieux », estime Frank Vogel à Silver Screen And Roll. « Il est jeune mais il est déjà capable d’apporter. Il est dans une situation difficile, car certains de ses homologues, à son âge, sont dans des équipes sans superstars. Ils ont un rôle plus grand que lui, un rôle qu’il pourrait tenir. Mais ici, c’est différent. Il l’a accepté, son attitude est bonne et il essaie de faire de son mieux pour aider à gagner des matches. »

Un joker en attendant mieux

Surtout qu’en janvier dernier, il s’est à la fois retrouvé au milieu des rumeurs de transfert, mais a également profité de l’absence d’Anthony Davis pour briller dans deux rencontres prestigieuses, à l’extérieur, contre Dallas et Oklahoma City. Il avait alors compilé 31 points de moyenne. Preuve qu’il a le talent pour être plus qu’un joker si on lui offre davantage de liberté.

Mais pour l’instant, il doit brider ses envies. Un peu comme un Bam Adebayo, qui lui évolue aux côtés de Jimmy Butler et a parfaitement trouvé sa place à Miami. Si Kuzma veut, comme il le dit, suivre les pas de Kawhi Leonard, c’est idéal. Le double champion a connu ça à San Antonio, où il n’était que la quatrième option offensive derrière Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili.

Il a d’abord été remarqué comme joueur de complément et fort défenseur, avant ensuite, avec son travail, de faire la différence et de porter San Antonio à mesure que les légendes s’effaçaient puis partaient à la retraite. Avant d’être une star et un leader incontestables à Toronto.

« Cela va l’aider à modeler son jeu, plutôt que d’uniquement se concentrer sur l’attaque », analyse le coach des Lakers. « Là, il est sur la défense, le rebond, les actions qui permettent de récupérer des ballons, tout ce dont on ne s’intéresse pas vraiment quand on est jeune et qu’on est aussi l’arme offensive première de son équipe. Donc sur le long terme, cela va l’aider pour sa carrière. »