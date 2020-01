Kyle Kuzma, bien plus qu’un joker

En deux matches à l’extérieur, contre des équipes solides (Dallas, Oklahoma City), Kyle Kuzma a saisi avec brio cette possibilité de briller qui lui était offerte. L’absence d’Anthony Davis lui a donné presque 37 minutes de moyenne par match, qu’il a magnifiées avec 31 points et 6.5 rebonds par match, à 52% de réussite au shoot et 43% à 3-pts.

Non content d’être très bon au moment opportun, Kyle Kuzma est actuellement au centre des rumeurs. Ses prestations sont observées à la loupe. Auraient-elles réussi à faire taire les bruits de couloirs et les envies de transfert, en parvenant à convaincre les dirigeants californiens ? « Non ! C’est à vous d’en parler », a-t-il Kuzma aux journalistes du LA Times. « J’ai déjà connu ça à de nombreuses reprises, donc ça m’importe peu. »

Les Lakers ont tout à gagner dans cette situation : un bon Kyle Kuzma, c’est soit un atout pour l’équipe, soit une valeur marchande intéressante, qui monte même, pour les équipes qui auraient un œil sur lui. Néanmoins, outre l’avenir de l’ailier-fort, il reste une question sans réponse : comment va-t-il se comporter quand Anthony Davis sera de retour ? Pourra-t-il être toujours aussi tranchant et efficace en sortie de banc ?

« Je pense qu’il a été ralenti par les blessures, et donc il a galéré pour trouver son rythme », estime Frank Vogel. « Depuis qu’il est de retour, après ses matches manqués à cause de sa cheville, il joue à un excellent niveau. Il y a eu deux matches où il n’a pas bien shooté, mais j’espère que c’est simplement une étape de plus dans son apprentissage. J’espère qu’il va continuer. Il a confiance en lui et beaucoup essaient de créer des problèmes autour de lui. Mais ce n’est qu’une question de temps, tout le monde doit être patient et attendre qu’il avance de son côté. Son rôle et son niveau de confiance vont augmenter. Et il va répéter ce genre de performances. »

Kyle Kuzma a lui-même a reconnu que sans LeBron James ni Anthony Davis, contre le Thunder, il avait joui d’une liberté qu’il n’aura pas avec les deux All-Stars en tenue. « Je savais que j’allais avoir des opportunités, donc que je devais être agressif, car le rythme allait être aisé à trouver », commentait-il, après ses 36 points contre Chris Paul et compagnie. « C’est alors plus facile, afin de prendre son temps pour trouver cet équilibre, sans forcer. »