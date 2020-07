Petit à petit, Dion Waiters trouve sa place chez les Lakers

Avec 9 points (à 3/7 aux tirs) face aux Mavericks puis 12 points (à 5/9 aux tirs et 2/4 à 3-points) face au Magic, Dion Waiters est l’auteur de « scrimmages » prometteurs pour ses débuts – retardés – avec les Lakers. Signé en mars par la franchise californienne, juste avant la suspension de la saison, il a effectivement dû attendre quatre mois avant de pouvoir fouler les parquets avec sa nouvelle équipe.

Poussé vers la sortie par le Heat puis par les Grizzlies en février dernier, le 4e choix de la Draft 2013 dispose d’une opportunité en or de se relancer chez un candidat au titre, dans la « bulle » d’Orlando. Et il se dit avant tout ravi d’avoir pu atterrir dans un environnement où l’ambiance est au beau fixe, comme confié à Lakers Nation.

« Cette ambiance, cette camaraderie, d’avoir les gars qui t’encouragent, qui t’appellent ‘Philly Cheese’ et qui disent ‘Say Cheese’ quand tu prends des tirs… Ils ont été formidables depuis que je suis ici. Ils m’ont accueilli à bras ouverts, comme je suis et je n’ai pas eu à essayer d’être quelqu’un d’autre. Je n’ai vraiment pas à me plaindre. Et je leur suis reconnaissant. Je suis heureux. »

Preuve de la bonne humeur qui règne dans le groupe californien : la naissance de ce rituel dès que l’ancien joueur de Cleveland tente un tir à 3-points. « Ils m’appellent ‘Philly Cheese’, c’est mon surnom. Mais lorsque je prenais des tirs à 3-points, Danny Green a commencé à dire ‘Say Cheese’. Et ça sonne plutôt bien. »

Facteur X de la fin de saison des Lakers ?

De par sa capacité à créer pour lui et pour les autres en attaque, Dion Waiters possède une belle carte à jouer avec Los Angeles, dans un rôle de joker en sortie de banc. Surtout depuis les annonces du forfait d’Avery Bradley et de la blessure de Rajon Rondo. S’il continue à jouer libéré et tout en propreté, il peut ainsi faire partie des joueurs en mesure de récupérer les minutes des deux anciens Celtics.

Le natif de Philadelphie en a également profité pour évoquer ses retrouvailles avec LeBron James, qu’il entend soulager offensivement chez les « Purple and Gold ». Les deux joueurs s’étaient effectivement côtoyés quelques mois chez les Cavaliers, en 2014-15, avant que l’arrière ne soit transféré au Thunder en début d’année 2015.

Problème, l’expérience avait tourné court.

« Je pense que LeBron essayait simplement de m’aider mais j’étais tellement têtu à l’époque… », avoue Dion Waiters chez ESPN. « Désormais, je le comprends. J’ai 28 ans. Je suis un peu plus âgé. J’ai vu et vécu beaucoup de choses. Je suis en paix avec moi-même et je vais bien. […] À l’heure actuelle, je souhaite simplement jouer au basket, prendre soin de ma famille et profiter. Donc je me réveille en ayant pour objectif de vivre au jour le jour, de continuer à progresser et d’essayer d’être une meilleure personne, sur et en dehors des parquets. Et d’être un meilleur père également. Le genre de choses que je ne comprenais probablement pas quand j’étais plus jeune. »

Avant de reprendre officiellement, les Lakers auront encore un « scrimmage » à jouer. Ce sera ce soir, à 21 heures, face aux Wizards. L’occasion pour Dion Waiters et ses coéquipiers de poursuivre leur montée en puissance.