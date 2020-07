Les Bucks privés d’Eric Bledsoe et Pat Connaughton face à Boston

La meilleure équipe de la saison va reprendre ce vendredi contre les Celtics sans Eric Bledsoe et Pat Connaughton.

Les deux joueurs ont contracté le Covid-19 pendant la coupure et ils sont arrivés après leurs coéquipiers dans la « bulle ». Certes, ils ont participé à l’entraînement ce jeudi, mais ils ne sont pas prêts pour rejouer.

« Ils manquent d’un peu de tout : de la condition physique, du rythme », explique Mike Budenholzer à ESPN. « Le reste de l’effectif est prêt pour jouer un vrai match car ils ont entre dix jours et deux semaines de cinq-contre-cinq et de travail individuel. Bledsoe et Connaughton doivent encore au moins avoir quelques sessions de trois-contre-trois ou cinq-contre-cinq avant d’être relancés pour un match NBA. »

Le meneur titulaire et l’arrière remplaçant n’avaient logiquement pas participé aux trois « scrimmages ».

Si le coach des Bucks fait comme en décembre 2019, quand Eric Bledsoe avait été absent pendant deux semaines, c’est Donte DiVincenzo qui devrait être intégré dans le cinq majeur face à Boston.