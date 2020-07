Touché à l’œil, Anthony Davis entend bien jouer pour la reprise face aux Clippers

Après avoir pris le doigt de Michael Carter-Williams dans l’œil lors d’un « scrimmage », Anthony Davis était incertain pour la reprise de la saison, les Lakers affrontant ce soir les Clippers (03h00, heure française).

L’intérieur a néanmoins participé à l’entraînement d’hier, et il se sentait assez bien pour prévoir de jouer.

« C’est le plan », a-t-il ainsi expliqué à la presse. « Je vais me faire évaluer à nouveau ce (hier) soir par un des médecins présents afin d’obtenir les dernières informations de sa part. Mais c’est le plan, que je joue. »

À l’entraînement, Antony Davis a d’ailleurs porté des lunettes de protection. Ressemblera-t-il à Kareem Abdul-Jabbar pour la reprise ? Ce n’est pas l’idée, mais l’ancien Pelican voulait tester le dispositif, au cas où…

« Il était plus beau que tous ceux qui les ont portées », a plaisanté Frank Vogel. « C’est une question de style. Nous avons une superstar qui est superbe, et il l’est aussi avec des lunettes ou des lunettes de protection. C’était génial en tout cas de l’avoir à nouveau sur le terrain. Évidemment, tout va encore dépendre de son évaluation ce soir, de ce qu’il ressent pendant la nuit, et nous verrons demain comment ses yeux vont. »