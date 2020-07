Opérationnel, Andre Roberson en termine avec son calvaire

Le 27 janvier 2018, Andre Roberson se déchirait le tendon rotulien lors d’une rencontre face aux Pistons. Une blessure qui devait initialement l’éloigner des terrains pour moins d’un an et qui aura finalement mis deux ans et demi avant de se résorber.

La faute, notamment, à des rechutes survenues à l’automne 2018 puis en début d’année 2019 ainsi qu’à de mauvaises sensations qui se sont longtemps fait ressentir physiquement. Trente mois plus tard, le joueur d’OKC entrevoit finalement le bout du tunnel après avoir connu tout un tas de galères. Pour ESPN, il a accepté de revenir sur cette convalescence pour le moins difficile à vivre.

« C’est difficile d’en parler. Il y a eu des moments heureux, tristes, déprimants, formidables, où j’étais aux anges ou même en colère. En gros, ça a été des montagnes russes émotionnelles. D’être si proche d’un retour et que quelque chose se produise ensuite, que les contretemps s’enchaînent, c’était juste compliqué à vivre… En fait, il y a des moments où j’étais prêt à tout abandonner. »

Mentalement éprouvant (et éprouvé)

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Roberson a été extrêmement sollicité sur le plan mental durant cette période. Cette étape lui aura donc servi à se forger un mental en acier trempé car tout n’a pas toujours été rose depuis 2018.

« Il y a des moments où je me retrouvais seul avec mes pensées quand je rentrais à la maison après l’entraînement. Donc j’avais besoin que l’on soit avec moi. […] Et Sam [Presti] a notamment été un élément important [dans ma rééducation]. Sa communication incessante et son réconfort, pour que je continue à aller bien, c’est tout ce que représente cette organisation : être persévérant et continuer à se battre, quoi qu’il arrive. »

Pour Sam Presti justement, la convalescence de l’arrière/ailier du Thunder aura permis de démontrer la force de caractère dont il dispose, déjà bien visible sur les parquets à l’époque.

Et afin d’étayer ses propos, le GM de la franchise s’appuie sur une comparaison mettant en avant les aptitudes défensives de l’ancien membre de la « All-Defensive 2nd team ».

« Vous pouvez très bien défendre sur l’un de ces excellents joueurs NBA, mais ils vont tout de même réussir à marquer devant vous. Et c’est la raison pour laquelle c’est un grand défenseur. Quand quelqu’un lui marque dessus, ça ne le décourage pas pour la possession suivante. Il n’est pas bouleversé quand les choses ne se passent pas comme prévu. C’est la même chose avec ça. Quand vous souffrez d’une blessure, il va forcément y avoir des contretemps et, dans son cas, il y en a eu beaucoup plus qu’imaginé. Mais ça ne l’a pas découragé. »

Tourner la page et aller de l’avant

Désormais, Andre Roberson est donc fin prêt à effectuer son retour pour mettre définitivement un terme à ce qui peut, ni plus ni moins, s’apparenter à un calvaire. « Chacun de mes entraînements a été bon en termes de ressenti. J’ai la sensation que je suis enfin prêt. »

Une éventualité qui ne peut évidemment que ravir Sam Presti. « Il a connu des moments compliqués. Mais rien ne peut vous rendre plus heureux que le fait de le revoir sur un parquet. »

Difficile, cependant, de savoir si le 26e choix de la Draft 2013 réussira à se faire une place dans la rotation de Billy Donovan, une fois que la saison aura repris. Point positif : il a une carte à jouer car le nom de l’ailier titulaire d’OKC ne semble pas encore gravé dans le marbre.