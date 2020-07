Enfin le bout du tunnel pour Andre Roberson ?

Est-ce que la fin de saison régulière et les playoffs vont enfin permettre à Andre Roberson de voir le bout du tunnel ? Ce vendredi a en tout cas marqué une étape importante pour le joueur du Thunder.

Pour la première fois depuis presque un an, il s’est entraîné avec ses coéquipiers. Est-ce le signe qu’il va rejouer durant cette reprise à Orlando ?

« Il avait l’air vraiment, vraiment bien en terme de déplacement », constate Billy Donovan sur ESPN. « C’était génial de le voir ici, je suis heureux pour lui. Il a participé à toutes les activités. Mais, comme cela a été dit par le passé, on va continuer de voir comment il va évoluer dans les prochaines semaines. »

Il faut rappeler que l’arrière/ailier revient de très loin. En janvier 2018, il s’est rompu le tendon rotulien. Une blessure déjà lourde, qui va s’accompagner de plusieurs rechutes. Dès novembre 2018, il repasse sur le billard. Six semaines plus tard, alors qu’il doit revenir, il rechute encore une fois.

De retour cet été ou en décembre ?

Cette saison, libéré de ses pépins physiques, Andre Roberson était censé revenir mais de mauvaises sensations étaient encore persistantes. Il avait donc poursuivi sa rééducation seul, à Los Angeles. Au final, deux ans et demi après sa blessure, le joueur d’Oklahoma City n’a pas encore retrouvé les parquets…

« C’est génial », a réagi Chris Paul. « J’étais habitué à batailler face à lui, quand j’étais dans une autre équipe et qu’il était le défenseur du Thunder. Je suis tellement heureux pour lui. Il a connu des moments très compliqués, que les gens ne peuvent pas imaginer. C’est incroyablement satisfaisant de le voir jouer et s’entraîner. »

Rien n’indique tout de même que, trente mois après, Andre Roberson va rejouer. Tous les joueurs auront certes un retard physique suite au confinement et une préparation physique tronquée, mais se relancer dans une fin de saison et des playoffs alors qu’il n’a pas joué depuis plus de deux ans est sans doute risqué.

Attendre la saison suivante est plus prudent, et signifierait une reprise (sans doute en décembre) quasiment trois ans après sa blessure.

« Il a été longtemps écarté des parquets, à travailler pour soigner son genou », explique Danilo Gallinari. « Il a l’air bien, et je suis heureux car je sais à quoi ça ressemble d’être aussi longuement privé de compétition. Il apporte de la joie et de l’énergie à cette équipe. »